weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Schicksalsschlag im Harzkreis: Nach Unwetter-Katastrophe: Wie sich Dardesheimer Familie zurück ins Leben kämpft

Schicksalsschlag im Harzkreis Nach Unwetter-Katastrophe: Wie sich Dardesheimer Familie zurück ins Leben kämpft

Eine Gewitterzelle hat das Haus der Familie Scharf aus Dardesheim (Stadt Osterwieck) massiv zerstört. Ein Vierteljahr später zeigen sich erste Fortschritte des mühseligen Wiederaufbaus. Warum dennoch kein Ende in Sicht ist.

Von Vera Heinrich 05.09.2025, 06:00
So sah es nach der Unwetter-Katastrophe im April in der Oelmühle aus: Das Anwesen von Sabine und Jörg Scharf in Dardesheim ist beim Hochwasser am 23. April schwer beschädigt worden. Inzwischen hat sich viel getan.
So sah es nach der Unwetter-Katastrophe im April in der Oelmühle aus: Das Anwesen von Sabine und Jörg Scharf in Dardesheim ist beim Hochwasser am 23. April schwer beschädigt worden. Inzwischen hat sich viel getan. Foto: Vera Heinrich

Dardesheim. - Stein auf Stein geht es sprichwörtlich voran in Dardesheim. Nachdem am 23. April eine Gewitterzelle katastrophale Schäden im gesamten Harzkreis hinterlassen und dabei das Haus der Familie Scharf massiv zerstört hat, hat sich ein Vierteljahr später viel getan im Osterwiecker Ortsteil.