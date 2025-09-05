Schicksalsschlag im Harzkreis Nach Unwetter-Katastrophe: Wie sich Dardesheimer Familie zurück ins Leben kämpft
Eine Gewitterzelle hat das Haus der Familie Scharf aus Dardesheim (Stadt Osterwieck) massiv zerstört. Ein Vierteljahr später zeigen sich erste Fortschritte des mühseligen Wiederaufbaus. Warum dennoch kein Ende in Sicht ist.
05.09.2025, 06:00
Dardesheim. - Stein auf Stein geht es sprichwörtlich voran in Dardesheim. Nachdem am 23. April eine Gewitterzelle katastrophale Schäden im gesamten Harzkreis hinterlassen und dabei das Haus der Familie Scharf massiv zerstört hat, hat sich ein Vierteljahr später viel getan im Osterwiecker Ortsteil.