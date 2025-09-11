weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Die Hochwasser-Katastrophe an den Weihnachtstagen 2023 hat die Ortswehren und die Wasserwacht aus dem Stadtgebiet Osterwieck vor neue Herausforderungen gestellt. Für ihren besonderen Einsatz wurden die Aktiven nun ausgezeichnet.

Von Vera Heinrich 11.09.2025, 14:00
So haben die Kameraden der Osterwiecker Ortswehren und Wasserwacht ihr Weihnachtsfest 2023 verbracht: Sie kämpften gegen die Überflutungen im Stadtgebiet. Hier befüllen sie Sandsäcke..
So haben die Kameraden der Osterwiecker Ortswehren und Wasserwacht ihr Weihnachtsfest 2023 verbracht: Sie kämpften gegen die Überflutungen im Stadtgebiet. Hier befüllen sie Sandsäcke.. Archivfoto: Feuerwehr Stadt Osterwieck

Stadt Osterwieck. - Daniel Zakesinski war der Erste, dem die Ehre an diesem besonderen Abend im Kulturhaus Rhoden (Harzkreis) zuteil wurde. Der Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schladen-Werla wurde als erster von insgesamt 233 Kameraden von Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost „für die außergewöhnliche Hilfeleistung bei der Bekämpfung des Weihnachtshochwassers 2023“ ausgezeichnet - mit der Bandschnalle der Stadt Osterwieck in Bronze.