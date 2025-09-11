Die Hochwasser-Katastrophe an den Weihnachtstagen 2023 hat die Ortswehren und die Wasserwacht aus dem Stadtgebiet Osterwieck vor neue Herausforderungen gestellt. Für ihren besonderen Einsatz wurden die Aktiven nun ausgezeichnet.

Nach Weihnachtshochwasser: Ehrung für 233 Feuerwehrkameraden aus Osterwieck und Schladen-Werla

So haben die Kameraden der Osterwiecker Ortswehren und Wasserwacht ihr Weihnachtsfest 2023 verbracht: Sie kämpften gegen die Überflutungen im Stadtgebiet. Hier befüllen sie Sandsäcke..

Stadt Osterwieck. - Daniel Zakesinski war der Erste, dem die Ehre an diesem besonderen Abend im Kulturhaus Rhoden (Harzkreis) zuteil wurde. Der Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schladen-Werla wurde als erster von insgesamt 233 Kameraden von Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost „für die außergewöhnliche Hilfeleistung bei der Bekämpfung des Weihnachtshochwassers 2023“ ausgezeichnet - mit der Bandschnalle der Stadt Osterwieck in Bronze.