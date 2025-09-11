Feuerwehren im Harz Nach Weihnachtshochwasser: Ehrung für 233 Feuerwehrkameraden aus Osterwieck und Schladen-Werla
Die Hochwasser-Katastrophe an den Weihnachtstagen 2023 hat die Ortswehren und die Wasserwacht aus dem Stadtgebiet Osterwieck vor neue Herausforderungen gestellt. Für ihren besonderen Einsatz wurden die Aktiven nun ausgezeichnet.
11.09.2025, 14:00
Stadt Osterwieck. - Daniel Zakesinski war der Erste, dem die Ehre an diesem besonderen Abend im Kulturhaus Rhoden (Harzkreis) zuteil wurde. Der Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schladen-Werla wurde als erster von insgesamt 233 Kameraden von Osterwiecks Stadtwehrleiter Olaf Chrost „für die außergewöhnliche Hilfeleistung bei der Bekämpfung des Weihnachtshochwassers 2023“ ausgezeichnet - mit der Bandschnalle der Stadt Osterwieck in Bronze.