Der Landkreis Harz ist der erste in Deutschland, der tarifübergreifend die Nutzung des Nahverkehrs einfacher und auch billiger macht. Mit einem neuen Bezahlsystem, das ohne Tarifzonensuche und Ticketkauf auskommt. Zudem kann preiswerter fahren, wer „HarZdigi“ nutzt.

Neues System verspricht: Billiger und einfacher mit Bussen und Straßenbahn durch den Harz

Die neuen Check-in-Check-out-Systeme erleichtern im gesamten Landkreis Harz die Nutzung von Bussen und Straßenbahn.

Landkreis Harz. - Jetzt müssen die Fahrgäste es nur noch nutzen - so die große Hoffnung, als am Donnerstag, 30. Oktober, das neue Nahverkehr-Bezahlsystem im Landkreis Harz vorgestellt wird. Das heißt „HarZdigi“, besticht mit Einfachheit und Preisvorteilen und ist deutschlandweit das erste regional tarifübergreifende System dieser Art in einem Landkreis.