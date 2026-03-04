Er soll unter Drogen Kinder mit dem Auto bedroht und genötigt haben sowie sich gegenüber alarmierten Polizeibeamten massiv gewehrt haben: Das Amtsgericht Halberstadt hat einen Mann aus der Vorharz-Stadt Wegeleben dafür nun verurteilt.

Nötigung von Kindern mit Auto und Attacke auf Polizisten: Diese Strafe kassiert Mann aus Wegeleben

Ein Mann aus Wegeleben, der im Januar 2025 erst mit massivem Polizeieinsatz festgenommen werden konnte, ist jetzt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden.

Wegeleben/Halberstadt. - Die Vorwürfe wogen schwer: Ein Mann aus Wegeleben, der in der Vergangenheit schon mit Drogen- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, soll am 22. Januar 2025 maskiert am Steuer eines Autos in der Bodestadt Kinder bedrängt haben. Anschließend soll er sich den alarmierten Polizeibeamten widersetzt und diese attackiert haben. Dafür musste er sich nun in mehreren Verhandlungstagen vor dem Amtsgericht Halberstadt verantworten und wurde verurteilt.