  4. Eigentümer schließt trotzdem auf: Hickhack um Magdeburger Hubbrücke geht weiter: Jetzt sperrt das Amt

Nachdem zunächst der private Eigentümer aus Trotz die Hubbrücke in Magdeburg gesperrt hatte, greift nun das zuständige Bundesamt durch. Die Nutzung wurde verboten.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 05.09.2025, 11:41
Die Nutzung der Hubbrücke in Magdeburg wurde jetzt auch amtlich verboten. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Die Sperrung der Hubbrücke in Magdeburg sorgt weiter für Wirbel. Die vom privaten Eigentümer angekündigte Freigabe für das dreitägige Kulturbrücke-Festival soll es eigentlich nicht geben. Das Ordnungsamt hat dies den Veranstaltern in Absprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) mitgeteilt.