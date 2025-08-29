Staatsanwaltschaft ermittelt im Harzkreis Nach Razzia in Osterwieck: Was wirklich hinter Polizeieinsatz auf dem Marktplatz steckt
Polizeieinsatz mitten in Osterwieck im Landkreis Harz: Zahlreiche Beamte haben Räume am Marktplatz durchsucht. Viele vermuteten einen Drogenrazzia. Wer wirklich im Visier der Ermittler steht.
Aktualisiert: 29.08.2025, 18:55
Osterwieck. - Die Razzia, die am Donnerstagvormittag im Osterwiecker Stadtzentrum (Harzkreis) für großes Aufsehen gesorgt hat, hatte offenbar doch keine direkten Zusammenhänge mit Drogendelikten.