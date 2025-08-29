weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Polizeieinsatz in Osterwieck: Drogenrazzia oder Ermittlungen zur Erpressung?

Staatsanwaltschaft ermittelt im Harzkreis Nach Razzia in Osterwieck: Was wirklich hinter Polizeieinsatz auf dem Marktplatz steckt

Polizeieinsatz mitten in Osterwieck im Landkreis Harz: Zahlreiche Beamte haben Räume am Marktplatz durchsucht. Viele vermuteten einen Drogenrazzia. Wer wirklich im Visier der Ermittler steht.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 29.08.2025, 18:55
Drogenrazzia der Polizei am 28. August im Stadtzentrum von Osterwieck (Harzkreis).
Drogenrazzia der Polizei am 28. August im Stadtzentrum von Osterwieck (Harzkreis). Foto: Harry Bergau

Osterwieck. - Die Razzia, die am Donnerstagvormittag im Osterwiecker Stadtzentrum (Harzkreis) für großes Aufsehen gesorgt hat, hatte offenbar doch keine direkten Zusammenhänge mit Drogendelikten.