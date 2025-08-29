Staatsanwaltschaft ermittelt im Harzkreis Nach Razzia in Osterwieck: Was wirklich hinter Polizeieinsatz auf dem Marktplatz steckt

Polizeieinsatz mitten in Osterwieck im Landkreis Harz: Zahlreiche Beamte haben Räume am Marktplatz durchsucht. Viele vermuteten einen Drogenrazzia. Wer wirklich im Visier der Ermittler steht.