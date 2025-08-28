Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat in Osterwieck für Aufregung und Rätselraten gesorgt. Beamte durchsuchen zwei Gebäude – darunter eines direkt am Marktplatz. Was die Polizei bisher bestätigt und was noch im Dunkeln liegt.

Razzia in Osterwieck: Polizei stürmt Gebäude auf dem Markt und im Gewerbegebiet - das ist dazu bekannt

Die Polizei fuhr am Donnerstagmorgen (28. August) mit mehreren Fahrzeugen im Stadtzentrum von Osterwieck vor und sorgte bei Anwohnern für Rätselraten.

Osterwieck. - Großes Kino am Donnerstagmorgen (28. August) in Osterwieck: Gegen 8.30 Uhr rollen plötzlich im Stadtzentrum und direkt vor dem Rathaus mehrere Polizeifahrzeuge vor. Sie stoppen vor einem Haus am Markt, Beamte springen heraus und steuern zielgerichtet auf ein Haus zu. Eine Frage, die alle - unter anderem Mitarbeiter im gegenüberliegenden Rathaus - bewegte: Was ist hier los?