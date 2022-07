Osterwieck: Sechs Hektar Weizen ein Raub der Flammen

Ein Weizenfeld stand am Dienstagmittag in Flammen. Vier Feuerwehren und ein Landwirt kämpften gegen das Feuer. Die Polizei fahndet nach einem auffälligen Mopedfahrer.

Osterwieck - Rauch zog über Osterwieck. Weithin waren die schwarzen Schwaden, die vom Acker aufstiegen, zu sehen. Ausgebrochen war das Feuer am Fichtenweg, in Sichtweite der Eigenheime. Eine Feuerwalze fraß sich mit dem Wind ihren Weg in Richtung Südwesten. Der Weizenschlag ist riesig, reicht bis hinüber zur Bebauung und Kastanienallee des Kirchbergweges.