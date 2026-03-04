Spitzenposition sorgt für Protest „Frühzeitiger Aprilscherz“: Heftige Kritik an Wernigerodes Spitzenplatz beim Bahnhofsranking 2026
Ausgezeichnet – und doch verrissen: Wernigerodes Bahnhof landet auf Platz 1 eines deutschlandweiten Rankings. Die Reaktionen auf diesen Spitzenplatz fallen jedoch vernichtend aus.
04.03.2026, 15:45
Wernigerode. - Wernigerode hat den besten Bahnhof Deutschlands: Zu diesem Ergebnis kam das Reisemagazin tripz.de in seinem Bahnhofsranking 2026. Völlig unverdient – sind sich Besucher der Facebook-Seiten von Harzer Volksstimme und Volksstimme sicher.