Ausgezeichnet – und doch verrissen: Wernigerodes Bahnhof landet auf Platz 1 eines deutschlandweiten Rankings. Die Reaktionen auf diesen Spitzenplatz fallen jedoch vernichtend aus.

Mit durchschnittlich 4,5 Sternen bei den Google-Bewertungen ist der Wernigeröder Hauptbahnhof der beste in Deutschland -- geht aus einer Analyse eines Reiseportals hervor.

Wernigerode. - Wernigerode hat den besten Bahnhof Deutschlands: Zu diesem Ergebnis kam das Reisemagazin tripz.de in seinem Bahnhofsranking 2026. Völlig unverdient – sind sich Besucher der Facebook-Seiten von Harzer Volksstimme und Volksstimme sicher.