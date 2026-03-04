weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spitzenposition sorgt für Protest: „Frühzeitiger Aprilscherz“: Heftige Kritik an Wernigerodes Spitzenplatz beim Bahnhofsranking 2026

Ausgezeichnet – und doch verrissen: Wernigerodes Bahnhof landet auf Platz 1 eines deutschlandweiten Rankings. Die Reaktionen auf diesen Spitzenplatz fallen jedoch vernichtend aus.

Von Sandra Reulecke 04.03.2026, 15:45
Mit durchschnittlich 4,5 Sternen bei den Google-Bewertungen ist der Wernigeröder Hauptbahnhof der beste in Deutschland -- geht aus einer Analyse eines Reiseportals hervor.
Wernigerode. - Wernigerode hat den besten Bahnhof Deutschlands: Zu diesem Ergebnis kam das Reisemagazin tripz.de in seinem Bahnhofsranking 2026. Völlig unverdient – sind sich Besucher der Facebook-Seiten von Harzer Volksstimme und Volksstimme sicher.