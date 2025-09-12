Wohnen in Halberstadt Komplette Verwandlung für die DDR-Würfelhäuser in Harzer Kreisstadt

Direkt am Zugang zum Breiten Weg in Halberstadt stehen zwei Plattenbau-Sechsgeschosser aus der DDR, die einen kompletten Umbau erleben. Nach vielen Arbeiten im Inneren sind jetzt auch außen erste Veränderungen erkennbar. Wann hier wieder gewohnt werden kann.