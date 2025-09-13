Mit dem Bürgerkoffer ist ab sofort eine mobile Meldestelle der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow im Einsatz. Vor allem Senioren soll dadurch geholfen werden. Welchen Service der Koffer bietet und wie die Premiere verlaufen ist.

Mobile Meldestelle für den Perso: So spart man sich in Jerichow nun den Gang zur Verwaltung

Der Bürgerkoffer ist im Jerichower Rathaus ausgiebig getestet worden.

Kade/Karow. - Eine gelungene Premiere hat die Nutzung des Bürgerkoffers kürzlich in der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow gefeiert. Mit Hilfe des mobilen Koffers können Dienste, die sonst bei der Verwaltung durchgeführt werden - etwa die Beantragung eines neuen Ausweises oder Führungszeugnisses sowie die Meldungen bei einem Umzug - nun auch in den Ortsteilen angeboten werden.