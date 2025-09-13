19.000 Euro für Spielplatz Tobespaß mit Mehrwert: Grundschule Thomas-Mann in Darlingerode erhält neuen Klettergarten
Klettern und Balancieren bringt für Kinder nicht nur Spaß, sondern fördert auch ihre Entwicklung. In Darlingerode haben Grundschüler nun einen neuen Niedrigseilgarten.
13.09.2025, 19:00
Darlingerode. - Ein Spielplatz kann mehr als nur für Beschäftigung von Kindern sorgen. Deshalb baute die Thomas-Mann-Grundschule in Darlingerode einen neuen Niedrigseilgarten auf ihrem Hof, der den Erst- bis Viertklässlern Spaß und das Lernen wertvoller Fähigkeiten mitgeben soll.