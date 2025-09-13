Klettern und Balancieren bringt für Kinder nicht nur Spaß, sondern fördert auch ihre Entwicklung. In Darlingerode haben Grundschüler nun einen neuen Niedrigseilgarten.

Im neuen Niedrigseilgarten können sich die Schüler der Thomas-Mann-Grundschule in Darlingerode austoben.

Darlingerode. - Ein Spielplatz kann mehr als nur für Beschäftigung von Kindern sorgen. Deshalb baute die Thomas-Mann-Grundschule in Darlingerode einen neuen Niedrigseilgarten auf ihrem Hof, der den Erst- bis Viertklässlern Spaß und das Lernen wertvoller Fähigkeiten mitgeben soll.