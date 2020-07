Die Wahl von Landrat Thomas Balcerowski (CDU) ist jetzt amtlich. Er wird im Herbst in sein neues Amt eintreten.

Halberstadt (dpa) l Nun ist es amtlich: Der CDU-Politiker Thomas Balcerowski ist der neue Landrat des Landkreises Harz. Wie der Kreiswahlausschuss am Mittwoch mitteilte, erhielt er am Sonntag mit 31.577 die höchste Stimmenzahl.

Das waren 55,35 Prozent aller abgegeben gültigen Stimmen. Der derzeitige Landrat Martin Skiebe (CDU) war aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal zur Wahl angetreten.

Der von Linken und Grünen unterstützte SPD-Kandidat Maik Berger kam auf 28,82 Prozent (16.445 Stimmen). Die AfD-Kandidatin Annette Ivkin auf 9,18 Prozent (5237 Stimmen) und Dieter Kühn von den Freien Wählern auf 6,65 Prozent (3794 Stimmen). Balcerowski ist seit vielen Jahren der Bürgermeister von Thale. Der Jurist wurde am 3. April 1972 in Quedlinburg geboren. Er tritt im Herbst sein neues Amt an.