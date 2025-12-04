weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vogelgrippe beschäftigt Geflügelhalter: Aktueller Stand zur Geflügelpest: Landkreis Anhalt-Bitterfeld hebt Stallpflicht auf - doch nicht flächendeckend

Gut vier Wochen durften Hühner, Gänse & Co. im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht ins Freie. Nun endete die Frist - was seit dem 4. Dezember jetzt gilt.

Von Daniela Apel 04.12.2025, 12:15
Bis 3. Dezember galt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine flächendeckende Stallpflicht - wo Hühner nun wieder ins Freie dürfen.
Bis 3. Dezember galt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine flächendeckende Stallpflicht - wo Hühner nun wieder ins Freie dürfen. Foto: Daniela Apel

Zerbst/Köthen - Nachdem das Vogelgrippe-Virus bei zwei toten Kranichen bei Bone nahe Zerbst nachgewiesen wurde, galt seit dem 4. November im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Stallpflicht für Geflügel. Vorerst bis 3. Dezember durften Hühner, Enten und Gänse nicht mehr ins Freie gelassen werden - höchstens unter gesicherten Vorrichtungen an die frische Luft. Mit Fristende stellt sich für Geflügelhalter nun die Frage: Wird die Regelung verlängert oder aufgehoben?