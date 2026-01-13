Ein größerer Polizeieinsatz hat am Dienstagnachmittag (13. Januar) in Halberstadt (Harzkreis) für Irritationen und Rätselraten gesorgt. Am Abend äußerte sich die Polizei zu den Hintergründen.

Nach dem Notruf eilten am Dienstagnachmittag (13. Januar) zahlreiche Polizeibeamte zum Halberstädter Bahnhof.

Halberstadt. - Ein polizeiliches Großaufgebot mit Beamten und dem Team der Spurensicherung sorgte am Dienstag, 13. Januar, ab etwa 14.30 Uhr für Absperrungen rund um den Halberstädter Bahnhof, insbesondere den Vorplatz und den angrenzenden Busbahnhof. Passanten und Reisende rätselten über die Hintergründe.