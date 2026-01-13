weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Polizeieinsatz in Halberstadt: Spurensicherung am Bahnhof

Aufregung im Harz Spurensicherung und Absperrungen: Rätselraten um Polizeieinsatz am Halberstädter Bahnhof

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Dienstagnachmittag (13. Januar) in Halberstadt (Harzkreis) für Irritationen und Rätselraten gesorgt. Am Abend äußerte sich die Polizei zu den Hintergründen.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 14.01.2026, 09:48
Nach dem Notruf eilten am Dienstagnachmittag (13. Januar) zahlreiche Polizeibeamte zum Halberstädter Bahnhof.
Nach dem Notruf eilten am Dienstagnachmittag (13. Januar) zahlreiche Polizeibeamte zum Halberstädter Bahnhof. Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Halberstadt. - Ein polizeiliches Großaufgebot mit Beamten und dem Team der Spurensicherung sorgte am Dienstag, 13. Januar, ab etwa 14.30 Uhr für Absperrungen rund um den Halberstädter Bahnhof, insbesondere den Vorplatz und den angrenzenden Busbahnhof. Passanten und Reisende rätselten über die Hintergründe.