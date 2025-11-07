weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Radlader-Unfall in Halberstadt: Dreijähriger stirbt – Gutachten soll Hergang klären

Das tragische Unglück, bei dem am 25. Oktober in Halberstadt ein dreijähriger Junge tödlich verletzt worden ist, sorgt vor Ort weiter für Fassungslosigkeit und Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Was unternimmt die Staatsanwaltschaft? Und womit muss der Unglücksfahrer rechnen?

Von Dennis Lotzmann 07.11.2025, 06:00
Die nach dem Unglück in Halberstadt alarmierten Rettungskräfte konnten dem kleinen Jungen nicht mehr helfen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Halberstadt. - Nach dem tragischen Unglücksfall, der sich am Samstag, 25. Oktober, auf einem Firmengelände in Halberstadt ereignet hat und bei dem ein dreijähriger Junge tödlich verletzt worden ist, versucht die Staatsanwaltschaft nun, die genauen Abläufe zu rekonstruieren.