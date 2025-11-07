Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Radlader-Unfall in Halberstadt: Dreijähriger stirbt – Gutachten soll Hergang klären
Das tragische Unglück, bei dem am 25. Oktober in Halberstadt ein dreijähriger Junge tödlich verletzt worden ist, sorgt vor Ort weiter für Fassungslosigkeit und Fragen: Wie geht es jetzt weiter? Was unternimmt die Staatsanwaltschaft? Und womit muss der Unglücksfahrer rechnen?
Halberstadt. - Nach dem tragischen Unglücksfall, der sich am Samstag, 25. Oktober, auf einem Firmengelände in Halberstadt ereignet hat und bei dem ein dreijähriger Junge tödlich verletzt worden ist, versucht die Staatsanwaltschaft nun, die genauen Abläufe zu rekonstruieren.