Seit Jahren warten die Langensteiner auf eine sichere Verbindung mit dem Fahrrad nach Halberstadt. Sie müssen sich noch gedulden, doch die Zeit für den Bau des neuen Radwegs wird knapp. Zwei Probleme bremsen die Pläne.

Radweg Langenstein–Halberstadt: Fördermittel in Gefahr - es gibt Zeitdruck und zwei Probleme

Spätestens ab 2028 sollen Radfahrer auf einem neuen asphaltierten Weg von Langenstein nach Halberstadt fahren können.

Langenstein. - Bereits vor zwei Jahren hatten Ortschaftsrat Langenstein und Stadtrat Halberstadt für den Bau eines Radwegs zwischen dem Ortsteil und der Harz-Kreisstadt gestimmt. Er wurde damals in den Investitionsplan 2027 aufgenommen. Nun drängt die Zeit, denn Fördermittel drohen verloren zu gehen.