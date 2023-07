Musikalisch soll es wieder werden, im sonst sehr stillen Schlanstedter Ratsgarten. Hier wird am Samstag wieder zum Konzert eingeladen. Wer dieses Mal spielt und was sich bei den Organisatoren geändert hat.

Ratsgarten wird wieder zur Bühne: Was die Besucher am Samstag in Schlanstedt erwartet

Schlanstedt - Normalerweise ist es ruhig im Garten hinter dem Schlanstedter Rathaus - das ändert sich jedoch einmal im Jahr, wenn hier zum Ratsgarten-OpenAir eingeladen wird.

„Wir waren vor ungefähr 20 Jahren auf dem Rückweg vom Fußball, sind hier am Ratsgarten vorbeigekommen – und fanden, hier wäre eigentlich ein schöner Ort für ein Konzert“, blickt Eckhard Holstein zurück, der daraufhin mit Gerd Barwanitz und Uwe Kaschmirzak, die alle zu den „Alten Herren“ des SV Olympia gehören, kurzerhand die Ratsgarten-Konzerte ins Leben rief. „2005 fand das erste statt – und seitdem machen wir jährlich, außer in den Coronajahren natürlich“, ergänzt Uwe Kaschmirzak.

Seitdem haben sich die Konzerte zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt, die über den kleinen Ort hinausstrahlt.

Doch im vergangenen Jahr haben die „alten Herren“ angekündigt, sich zurückziehen und das Feld dem Nachwuchs zu überlassen.

„Und das hatten wir mitbekommen – und deshalb überlegt, ob wir das nicht machen wollen“, erklären Nico Pförtner und Carlo Schulze. Schließlich wolle man nicht, dass die Tradition aussterbe.

Neues Motto: „Jugend voran“

„’Jugend voran’ hieß das Motto, das wir uns gedacht hatten“, sagt Gerd Barwanitz. „Und wir freuen uns sehr, dass das auch so geklappt hat.“

Fortan zeichnen also Nico Pförtner (27) und Carlo Schulze (31), beides ebenfalls Schlanstedter, für die Konzerte im Ratsgarten verantwortlich. „Das ist eine ganze Menge Arbeit“, weiß Uwe Kaschmirzak aus jahrelanger Erfahrung. „Das sind ja nicht nur die eigentlichen Konzerte am Veranstaltungstag – da gehört ja auch ganz viel vorher und nachher dazu, was auch erledigt werden muss.“

Dennoch trauen sich die beiden „Jungen“ das durchaus zu und wagen sich in diesem Jahr an den ersten Versuch. „Wir stehen natürlich noch beratend zur Seite“, ergänzt Ecki Holstein. „Wir haben ja schließlich mit den Jahren stetig was Neues dazu gelernt, das geht nicht alles auf einmal.“ „Wir haben viele Tipps und Tricks bekommen, zum Beispiel, an was man alles denken muss“, sagt Nico Pförtner. „Da hatten wir so einiges gar nicht auf dem Schirm.“

Und selbstverständlich werden die „alten Hasen“ auch Gäste beim diesjährigen Konzert sein. „Das wird sicher toll – sich mal um nichts kümmern zu müssen, sondern einfach nur den Abend genießen zu können“, sagt Uwe Kaschmirzak mit einem Schmunzeln.

Stattfinden soll das erste Konzert unter neuem Organisationsteam nun an diesem Samstag, 22. Juli.

huy.stereo wird für Live-Musik sorgen

„Die Grundidee bleibt die gleiche“, erklärt Nico Pförtner. „Wir wollen eine musikalische Mischung von alt bis neu, querbeet durch verschiedene Richtungen bieten.“

Eingeladen hat man dafür die regionale Band huy.stereo, die zum ersten Mal im Ratsgarten spielen und mit ihrer breiten Palette an Coversongs begeistern soll.

„Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu klären, aber im Großen und Ganzen steht die Veranstaltung“, so Pförtner optimistisch.

Los gehen soll es am Samstag mit der Band um 21 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Karten gibt es, zum Preis von zehn Euro, ausschließlich an der Abendkasse.

Umrahmt durch DJ, Essen und Getränke

„Nach der Band, also so gegen 23 Uhr, gibt es noch Musik von einem DJ, so dass also auch anschließend noch getanzt werden kann und der Abend noch nicht vorbei ist“, erklärt Carlo Schulze. „Außerdem ist im Eintrittspreis ein Los für eine Tombola enthalten.“ Weitere Lose können natürlich vor Ort erworben werden – die Preise seien aber eine Überraschung.

Für die Versorgung mit Essen und Getränken sei natürlich ebenfalls gesorgt – einem gelungenen Abend stehe also theoretisch nichts mehr im Wege. „Bleibt uns nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt“, sagt Nico Pförtner abschließend. „Und natürlich, dass viele Gäste, nicht nur aus Schlanstedt, kommen.“