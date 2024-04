Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Was sich gerade in Sachen Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt abspielt, ist schon ein echtes Trauerspiel. Ich verneige mich vor den Schulsozialarbeitern, die trotz aller Ungewissheit weiter machen und für die Schülerinnen und Schüler da sind. Und sie werden gebraucht, egal, ob die Schule auf dem platten Land zu finden ist oder in der Großstadt. Die Probleme lassen sich nicht wegreden. Zu volle Klassen, weiter steigende Schülerzahlen, fehlende Lehrer, mehr auffällige Jugendliche, von fehlenden sozialen Kompetenzen mal ganz schweigen. Wohin wenden sich Mädchen und Jungen, wenn sie ein Problem haben? Doreen Schmitz hat sich in den fünf Jahren an der Ausleber Sekundarschule Vertrauen aufgebaut. An allen Schulen werden Kümmerer wie sie gebraucht. Die Arbeit eines jeden Schulsozialarbeiters ist wichtiger denn je. Und deshalb kann und muss der Appell an die Politik im Land gehen: Schafft endlich Verlässlichkeit!