Es ist ein eher seltenes Ereignis. In der Altstadt ist ein Ladengeschäft eröffnet worden. Nicht nur für Inhaberin Jessica Römer eine gute Entscheidung.

Jessica Römer hat ihren in der Osterwiecker Altstadt eröffnet.

Osterwieck. - Über die von der Kommune angestrebte Belebung der Osterwiecker Innenstadt sind in den letzten drei Jahrzehnten schon ganze Zeitungsseiten gefüllt gewesen.

Tatsächlich aber sind es aber immer weniger Läden geworden. „Acht von zehn Leuten sagen mir, dass ich aber mutig sei“, musste Jessica Römer feststellen. Doch in dem einen Monat, seit sie ihr Geschäft namens Kreativwerk eröffnet hat, bereute sie eigenem Bekunden nach noch keinen Tag.

Ja, der Ladenraum sollte in der Altstadt liegen, wohnt sie doch selbst in einem Fachwerkhaus. „Ich liebe Fachwerk, weiß die alten Häuser zu schätzen.“ Mit der Neukirchenstraße 37 befindet sich ihr Laden nun in einem 444 Jahre alten Gebäude.

„Ich bin eine Träumerin“, bekennt die 29-Jährige freimütig. Ein Traum war ihr eigenes Geschäft schon länger. Darauf vorbereitet hat sie aber sehr akribisch. In Wernigerode absolvierte sie einen geförderten Gründerkurs, und auch jetzt fährt sie noch einen Tag in der Woche zur Schulung ins dortige Gründerzentrum.

Bereits 2018 hatte die Osterwieckerin ein Kleingewerbe angemeldet. Für Häkel- und Strickarbeiten, die sie dann meist auf Weihnachtsmärkten im Umland anbot.

Kreativ war Jessica Römer schon in ihrem Ausbildungsberuf als Mediengestalterin gewesen. Doch ihr fehlte der Kontakt zu den Menschen. „Ich habe gemerkt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte.“ Sie wechselte die Branche, ging in ein Hotel nach Braunlage, wo sie für den Bereich Animation verantwortlich war. Der Weg zur Arbeit in den Oberharz war aber weit. „Jetzt sind es nur noch zwei Minuten Fußweg.“

Um zu beschreiben, was Jessica Römer im Kreativwerk anbietet, wäre es wohl leichter aufzuzählen, was sie nicht anbietet. Früher hätte man Kunstgewerbe dazu gesagt, in seiner ganzen Vielfalt.

Doch es ist nicht einfach nur ein Laden, auch die Geschäftsidee ist kreativ.

Die Inhaberin vermietet ihre Regale an haupt- und nebenberufliche Kunsthandwerker. „Das sind rund 15 Produzenten, bis nach Egeln und Wernigerode“, erklärt sie. Leute, die sie schon kannte oder die auf ihre Geschäftsidee aufmerksam geworden waren.

Mit Menschen zu arbeiten, erstreckt sich auf mehr als die einfache Ladenkundschaft. In einem separaten Raum bietet Jessica Römer Kurse an, holt dafür auch Experten nach Osterwieck. Wie zuerst für einen Töpferkurs. „Der war gleich ausgebucht“, freut sie sich. Außerdem will sie einladen, dass sich Leute hier zusammenfinden, einen Treffpunkt haben, sich wohlfühlen und dabei vielleicht auch kreativ beschäftigen. „Man kann in Osterwieck Fußball oder Basketball spielen, man kann joggen, aber für Kreative war es bisher langweilig, gab es keine Angebote“, stellt sie fest.

An eigene Kurse hatte sich Jessica Römer übrigens zuerst im Freundeskreis herangetastet. „Wenn man damit Enthusiasmus erzeugt, das macht schon was mit einem.“