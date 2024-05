Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 13. Mai 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Ein wahres Elend - der verdammte Krieg" im Magdeburger Forum Gestaltung

"Ein wahres Elend - der verdammte Krieg" - so lautet der Titel, den das Forum Gestaltung den Gedenkkonzerten gab, mit denen es jährlich wiederkehrend an die zwei unvorstellbaren Zerstörungen von 1631 und 1945 und an das Leid der vielen Opfer erinnert. Termin ist dieses Jahr am 13. Mai um 20 Uhr in der Einrichtung in der Brandenburger Straße 10.

Es spielen Warnfried Altmann am Saxofon und Hermann Naehring am Schlagwerk. Zudem wirken die Hamburger Sopranistin Johanna Mohr und der Lyriker Mohamad Issa mit. Idee und Leitung stammen von Norbert Pohlmann.

„Josef Schaf will auch einen Menschen“ im Magdeburger Puppentheater

Eine simple und doch umwerfende Idee: Die Tiere haben das Sagen, die Menschen leben in Käfigen und haben nur ab und zu Freigang. Mit Josef Schaf will auch einen Menschen hat Kirsten Boie ein Kinderbuch geschrieben, das witzig und hintergründig ist und nun erstmals auf einer Theaterbühne zu erleben ist.

Auf der Bühne agieren Linda Mattern, Lennart Morgenstern. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Für die Dramatik sorgt die Bearbeitung vor allem durch das Einbeziehen von Videosequenzen, die von Comic bis Scherenschnitt reichen. Das geschieht sehr geschickt in der Regie von Hans Jochen Menzel, während die Puppen, insbesondere die Tierfiguren von Peter Lutz und Udo Schneeweiß, ideal mit der per Hand und Fuß angetriebenen Drehbühne korrespondieren.“

Die Geschichte: Alle in der Klasse haben einen, nur er nicht und das ist echt nicht fair! So geht Josef Mama und Papa Schaf gehörig auf die Nerven. Er will auch endlich einen eigenen kleinen Hausmenschen! Und dann blinzelt ihm eines Tages aus dem Geburtstagspaket Bubi entgegen, welcher Anzug und einen schicken Hut trägt und ausgesprochen höflich ist. Jetzt hat Josef Verantwortung und eine ganze Menge zu tun, er füttert seinen Bubi, macht den Käfig sauber und geht mit ihm spazieren. Doch dann geschieht etwas, womit Josef nicht gerechnet hätte.

"Josef Schaf" wird unter anderem diesen Sonnabend um 19 Uhr sowie am am 13. und 15. Mai um 9 und 10.30 Uhr und am 14. Mai um 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt. Eine Vorstellung am 14. Mai um 9 Uhr war zum Redaktionsschluss im Vorverkauf bereits ausverkauft. Restkarten gibt es gegebenenfalls noch an der Tageskasse.

Offene Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

„Kerben - Open Stage“ im Schauspielhaus Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geht am 13. Mai in eine neue Runde. Der Eintritt ist frei.

Die Reihe bietet talentierten Musikern die Möglichkeit, live Musik zu spielen. Zuhörer sind willkommen, dabei zu sein. Während der Veranstaltung teilen sich bekannte und unbekannte Künstler die Bühne. Die Atmosphäre ist lebhaft und sprudelnd, begleitet von kaltem Schaumwein. In der vorigen Spielzeit wurden an acht Abenden insgesamt 101 Musiker präsentiert.

Es besteht auch für Musiker die Möglichkeit, sich für einen Auftritt zu bewerben, indem sie sich per E-Mail an kerben@theater-magdeburg.de wenden oder bei der Open Stage selbst ansprechen.

Klimabeirat für Magdeburg ist ein Thema im Klostercafé

"Ein Klima-Bürgerrat für Magdeburg: Demokratie 2.0" - darum geht es in einer Veranstaltung des Magdeburger Klimabündnisses gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung. Geklärt werden soll, ob ein losbasierter Bürgerrat für Magdeburg eine Chance für einen ausgewogenen Klimaschutz ist.

Die Veranstaltung über das neue Beteiligungsinstrument beginnt am 13.5. um 17 Uhr im Café im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Moderation hat Bastian Wierzioch inne.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal am 13.5. im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 Uhr beginnt der Kurs für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training und Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

"Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek Schätze aus dem Historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg. Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Zu sehen ist die Ausstellung in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Stadtentwicklung im Magdeburger Iba-Shop

Der Iba-Shop im Breiten Weg 190 ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist eine Informationsquelle über die Stadtentwicklung, Stadtgeschichte und Bauvorhaben in der Landeshauptstadt Magdeburg. Außerdem haben die Bürger im Iba-Shop die Möglichkeit, sich aktiv an der Stadtplanung zu beteiligen. Derzeit wird eine Ausstellung über die städtebauliche Entwicklung Magdeburgs gezeigt.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.