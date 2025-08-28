Die Zerbster Schloss Konditorei lockt mit einem neuen Angebot an Gastlichkeit und Geselligkeit die Leute aus dem Haus. Die ersten Testläufe verliefen vielversprechend. Was Gäste erwarten dürfen.

Erdbeerbowle in der Schloss Konditorei - Ein Glas am Zaun gefällig?

Freunde und Bekannte genießen einen Abend bei „Ein Glas am Zaun“ der Schloss Konditorei in Zerbst

Zerbst. - Mit einem neuen Angebot bietet die Schloss Konditorei in Zerbst nun eine gastronomische Möglichkeit auch am Abend im Freien bei einem guten Gläschen und Snacks Geselligkeit zu genießen. Seit Mitte August testet Unternehmerfamilie Hoffmann den Abend „Ein Glas am Zaun“. Wie das Angebot bei den Zerbstern ankommt und welche Besonderheiten auf Gäste warten.