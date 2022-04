Rekord bei Neujahrslauf in Langenstein

Langenstein - Ein neuer Rekord wurde beim 7. Neujahrslauf des SV Langenstein 1932 am Sonnabend aufgestellt. Trotz Corona-Pandemie und Hygiene-Vorschriften verzeichnete der Verein einen neuen Bestwert von 414 Teilnehmern, darunter 57 Kinder, zeigte sich Vereinsvorsitzender Sebastian Knobbe begeistert. Im Januar 2020 waren es 357 Läufer und Walker, ein Jahr später musste der Lauf wegen der Pandemie ausfallen. „Das Wetter war super, es herrschte eine familiäre Stimmung. Ein gelungener Start ins das neue Jahr“, so Sebastian Knobbe. Die Jüngsten absolvierten eine ein Kilometer lange Strecke, die Erwachsenen drei, fünf oder sieben Kilometer. Gewonnen haben alle Teilnehmer, so der Vereinschef. Podestplätze werden in Langenstein nicht vergeben. Was zählt, ist der Spaß an Bewegung, sagt Sebastian Knobbe.