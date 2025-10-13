Für gut 1,5 Millionen Euro wird es aktuell saniert, das Schlösschen in Halberstadts Spiegelsbergen. Das denkmalgeschützte Gebäude soll ein besonderer Ort für Feiern und Tagungen werden. Ab wann hier Räume gebucht werden können.

Schöne Aussicht und modernes Ambiente sollen Gäste in das alte Jagdschloss Halberstadts locken

Gespräch mit Ausblick : Auf dem kleinen Balkon am Wintergarten des Jagdschlösschchens in den Spiegelsbergen Halberstadts reden Wirtschaftsminister Sven Schulze (rechts) und Architekt Jörg Gardzella über die begonnene Sanierung.

Halberstadt. - Das Schlösschen in Halberstadts Spiegelsbergen hat schon so einiges erlebt. Aktuell ist mal wieder Umbau angesagt in dem von 1780 bis 1782 errichteten Jagdschloss. Mit seiner Lage auf dem Kamm des Höhenzugs bietet es einen tollen Blick auf Halberstadt - und bald ansprechende Räume zum Feiern und Tagen.