Seit Monaten blockiert das Landesschulamt die Neubesetzung des Schulleiterpostens am Fallstein-Gymnasium – trotz steigender Schülerzahlen. Nun reist Bildungsminister Jan Riedel (CDU) persönlich nach Osterwieck, um ein Zeichen zu setzen. Reicht das, um die Blockade zu lösen?

In gut zwei Monaten wird der neue Bildungsmister Jan Riedel am Fallstein-Gymnasium in Osterwieck erwartet. Der CDU-Politiker will damit bewusst Zeichen setzen.

Osterwieck. - Im Tauziehen um die seit Sommer vakante Stelle des Schulleiters am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) und die Blockade seitens des Landesschulamtes (LSA) steht jetzt der Termin für das seit längerem geplante Treffen von Bildungsminister Jan Riedel mit Landrat Thomas Balcerowski fest. Die beiden CDU-Politiker kommen nach jetzigem Stand am 10. Dezember zusammen. Nicht im fernen Magdeburg, sondern am Ort des Geschehens, am FGO in Osterwieck.