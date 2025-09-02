Veranstaltungstipp im Harz Schutz spendende Hände und zarte Blüten in Halberstadts Altstadt
Sie sind fast immer auch Gesprächspartner für Schulen Halberstadts, die Gäste, die den Einladungen der Moses-Mendelssohn-Akademie folgen. Nachfahren einst in Halberstadt beheimateter Juden sorgen in diesem Jahr zudem für zwei Kunstausstellungen, die auch mit Halberstadt zu tun haben.
02.09.2025, 11:30
Halberstadt. - Es ist eine lange gemeinsame Geschichte, die Menschen jüdischen und christlichen Glaubens in Halberstadt verbindet. Auch nach der Auslöschung der jüdischen Gemeinde 1942 sind die Verbindungen lebendig. Jetzt im September wird das erneut sichtbar.