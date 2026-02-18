Jubiläum in der Börde 170 Jahre KWS: Großer Empfang im alten Stammsitz in Klein Wanzleben

Gäste aus Wirtschaft und Politik sind zum Geburtstag eines der weltgrößten Pflanzenzuchtbetriebe der Welt in das Zuckerdorf gepilgert. Sie besichtigten den Standort und informierten sich über den Arbeitsalltag und die Produkte.