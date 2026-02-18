Jubiläum in der Börde 170 Jahre KWS: Großer Empfang im alten Stammsitz in Klein Wanzleben
Gäste aus Wirtschaft und Politik sind zum Geburtstag eines der weltgrößten Pflanzenzuchtbetriebe der Welt in das Zuckerdorf gepilgert. Sie besichtigten den Standort und informierten sich über den Arbeitsalltag und die Produkte.
18.02.2026, 18:03
Klein Wanzleben - Der Name KWS verbindet sich eng mit Klein Wanzleben. Mittlerweile ist aus dem einstigen Zuckerrübenzüchter ein echter Weltkonzern geworden, der in über 70 Länder aktiv ist und hier Zuchtstationen und Standorte betreibt.