Feuerwehrgerätehaus Rossau: Das ALFF Stendal behält 146.000 Euro der zugesagten Förderung für den Neubau ein. Es sieht einen Vergabeverstoß, Osterburg widerspricht.

Osterburg soll Strafe zahlen - Amt in Stendal bemängelt Vergabe für Feuerwehrgerätehaus Rossau

Auf dem Weg zum neuen FFW-Gerätehaus Rossau bei Osterburg gab es viele Rückschläge. Nun steht es und die Stadt bekommt einen bitteren Nachtisch serviert.

Rossau. - Das neue Feuerwehrgerätehaus in Rossau ist im Herbst 2025 mit Pauken und Trompeten eingeweiht worden. Jetzt wird der Stadt Osterburg ein bitterer Nachtisch serviert. Die Post kommt vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark (ALFF) Stendal.