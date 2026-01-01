EIL:
Polizei ermittelt Silvesterfeuerwerk als Brandursache? Zwei Wohnhäuser bei verheerendem Feuer im Harz zerstört
Ein Jahreswechsel endet in Trümmern: In Hessen (Landkreis Harz) zerstört ein verheerender Brand zwei Wohnhäuser. Sechs Menschen stehen nun vor dem Nichts – die Ursache könnte ein vermeintlicher Silvesterspaß gewesen sein.
Aktualisiert: 01.01.2026, 14:16
Hessen/Landkreis Harz. - Sechs Personen haben ihr Zuhause verloren. Zwei Wohnhäuser sind zerstört. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Rund 180 Einsatzkräfte kämpften Stundenlang gegen die Feuersbrunst: Das ist die tragische Bilanz des Jahreswechsels 2025/26 im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Landkreis Harz).