Hessen/Landkreis Harz. - Sechs Personen haben ihr Zuhause verloren. Zwei Wohnhäuser sind zerstört. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Rund 180 Einsatzkräfte kämpften Stundenlang gegen die Feuersbrunst: Das ist die tragische Bilanz des Jahreswechsels 2025/26 im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Landkreis Harz).