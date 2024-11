So kommen Rollstuhlfahrer leichter in Halberstadts Straßenbahn

Halberstadt. - Harzbewegt - das Modellprojekt für einen besseren öffentlichen Nahverkehr verschafft Straßenbahnfahrern mehr Bewegung. Denn wenn an einer der 20 nicht barrierefrei ausgebauten Haltestellen in Halberstadt ein Rollstuhlfahrer in die Bahn will, heißt es für die Fahrer: raus aus der Kabine und ran an die Klapprampen.