So soll die Verkehrssituation in Halberstadts Ortsteil Klein Quenstedt beruhigt werden

Klein Quenstedt (sc)

Zwei Versuche sind gescheitert, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 für die Straße der Freundschaft wird es nicht geben. Deshalb befasste sich der Ortschaftsrat Klein Quenstedts am Donnerstagabend, 15. April, mit einer anderen Möglichkeit der Verkehrsberuhigung. Eine neue Parkordnung soll dabei helfen.

Wie Ortsbürgermeister Jens Geffert (CDU) berichtete, habe es in dieser Frage eine sehr gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt gegeben, Abteilungsleiter Ralf Fleischhauer war zur Sitzung per Video-Chat zugeschaltet und erläuterte, wie es zu dem Vorschlag kam, der den Ratsmitgliedern am Donnerstag vorlag.

Spitzenreiter mit Tempo 91 unterwegs

Er ging noch einmal auf die Vorgeschichte ein, das Bemühen, entweder im gesamten Ort eine Tempo-30-Zone einzurichten oder zumindest für die Hauptverkehrsstraße ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer zu erreichen. Beides wurde von den beteiligten Behörden nicht unterstützt. Eine Zeit lang war eine Tempomesstafel aufgestellt gewesen, die auch der Verkehrszählung diente. Zum einen zeigte sich, dass etwas sechs Prozent aller Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. „Das liegt im Rahmen, in Halberstadt sind es etwa zehn Prozent“, sagt Fleischhauer. Die Spitzenreiter mit 87 beziehungsweise 91 km/h seien allerdings schon Anlass zur Sorge, ergänzte Ortsbürgermeister Geffert.

Wirklich überraschend hingegen war, wie viele Autos täglich nach Klein Quenstedt fahren: Deutlich über 300 sind es am Tag. „Und wer reinfährt, fährt ja auch wieder raus“, sagte Fleischhauer. Die Verkehrszählung erfolgte zudem einem Zeitpunkt, an dem nicht übermäßig viel landwirtschaftlicher Verkehr in dem rund 600 Einwohner zählenden Ort unterwegs war. Zudem ist Klein Quenstedt kein Dorf mit Durchgangsverkehr, es gibt ringsum sonst nur Feldwege, keine anderen Straßen, die in den Ort hinein- oder herausführen.

Beschilderung wird verändert

Um etwas mehr Ruhe in den Verkehrsfluss zu bekommen, soll das Parken entlang der Straße anders gestaltet werden. Derzeit „verspringt“ das Parken dreimal auf der Strecke, künftig soll vom Ortseingang bis zur Straße Kamerun das Parken erlaubt werden, dann erfolgt ein Wechsel und die Fahrzeuge parken von der Einmündung Kamerun bis zur Mühlenstraße auf der westlichen Straßenseite.

Ein Vorschlag, dem der Ortschaftsrat zustimmte, die Beschilderung soll Ende April 2021 entsprechend geändert werden.