Advent im Harz So sorgt der Halberstädter Lions Club für ein Festmahl in der Wärmestube
Es ist gute Tradition, dass die Wärmestube in Halberstadt vor Weihnachten mit Spenden bedacht wird. Die Mitglieder des Halberstädter Lions Club haben sich in diesem Jahr zudem etwas Besonderes einfallen lassen.
18.12.2025, 14:30
Halberstadt. - Die grüne Kühlbox beinhaltet etwas, das große Freude auslöst – bei den Verantwortlichen für die Wärmestube Halberstadts ebenso wie bei den Gästen. Denn darin befindet sich etwas, das es selten gibt in der von der Caritas getragenen Einrichtung.