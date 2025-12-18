Es ist gute Tradition, dass die Wärmestube in Halberstadt vor Weihnachten mit Spenden bedacht wird. Die Mitglieder des Halberstädter Lions Club haben sich in diesem Jahr zudem etwas Besonderes einfallen lassen.

So sorgt der Halberstädter Lions Club für ein Festmahl in der Wärmestube

Matthias Hentschel (links) und Friedrich Baumgärtel (rechts) überreichen für den Halberstädter Lions Club an Nancy Kubacki (zweite von links) und Cathleen Brand einen symbolischen Scheck und eine Überraschung für die Wärmestube Halberstadt.

Halberstadt. - Die grüne Kühlbox beinhaltet etwas, das große Freude auslöst – bei den Verantwortlichen für die Wärmestube Halberstadts ebenso wie bei den Gästen. Denn darin befindet sich etwas, das es selten gibt in der von der Caritas getragenen Einrichtung.