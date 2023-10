Stehen Kitas in Osterwieck auf der Kippe?

Peter Eisemann, Amtsleiter im Haupt- und Wirtschaftsamt, präsentierte im Osterwiecker Sozialausschuss die aktuellen Zahlen für den Betrieb der Kindertagesstätten in der Gemeinde und schlug mögliche Konsolidierungsmöglichkeiten vor.

Osterwieck - Klar wird in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Jugend und Sport am Mittwochabend im Rittersaal des Bunten Hofes vor allem eines: Ein weiter so wird es nicht geben. Unklar ist, wie die Gemeinde ihre Aufgabe, auch im Kindergartenbereich den verpflichtenden Konsolidierungskurs zu steuern, angehen wird.