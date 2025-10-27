Seit Monaten herrscht Funkstille im bei Einwohnern und Teilnehmern gleichermaßen geschätzen Format Arbeitskreis „Geh- und Radwege“. Doch es können weiterhin Hinweise an das Gremium gegeben werden.

Genthiner Arbeitskreis für Infrastruktur pausiert - Hinweise von Einwohnern weiter möglich

Der Arbeitskreis Geh- und Radwege beschäftigt sich mit besseren Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer in Genthin und den Ortschaften.

Genthin - Was ist los mit dem Arbeitskreis „Geh- und Radwege“ in Genthin? Diese Frage stellten sich jüngst die Stadtsenioren. Ihr Vertreter Rüdiger Klein zeigte sich erstaunt: „Ich würde gern berichten, aber es gab keine Sitzung.“ Auch zu künftigen Treffen sei er bislang nicht eingeladen worden.