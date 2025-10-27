Bürgermeister Mathias Bölt sieht Änderungsbedarf für die Rolle Havelbergs im Landesentwicklungsplan. Er kritisiert zum Beispiel Aussagen zur Nutzung von Windenergie.

Havelberg übernimmt im ostelbischen Bereich eine zentrale Rolle. Deshalb fordert die Stadt im Landesentwicklungsplan eine Hochstufung zum Mittelzentrum.

Havelberg. - Wie sich die Kommunen im Land entwickeln sollen, steht aktuell zur Diskussion. Grundlage ist der zweite Entwurf der Landesentwicklungsplanung (LEP). Darin bekommt Havelberg zwar mit einem „Mittelbereich“ einen Sonderstatus zugesprochen. Doch das ist für Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) nicht genug. Andere Kommunen werden zum Mittelzentrum aufgewertet.