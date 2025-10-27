weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Stellungnahme der Stadt ans Land: Havelberg fordert klare Perspektive im Landesentwicklungsplan

Bürgermeister Mathias Bölt sieht Änderungsbedarf für die Rolle Havelbergs im Landesentwicklungsplan. Er kritisiert zum Beispiel Aussagen zur Nutzung von Windenergie.

Von Andrea Schröder 27.10.2025, 18:45
Havelberg übernimmt im ostelbischen Bereich eine zentrale Rolle. Deshalb fordert die Stadt im Landesentwicklungsplan eine Hochstufung zum Mittelzentrum.
Havelberg übernimmt im ostelbischen Bereich eine zentrale Rolle. Deshalb fordert die Stadt im Landesentwicklungsplan eine Hochstufung zum Mittelzentrum. Foto: Wolfgang Masur

Havelberg. - Wie sich die Kommunen im Land entwickeln sollen, steht aktuell zur Diskussion. Grundlage ist der zweite Entwurf der Landesentwicklungsplanung (LEP). Darin bekommt Havelberg zwar mit einem „Mittelbereich“ einen Sonderstatus zugesprochen. Doch das ist für Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) nicht genug. Andere Kommunen werden zum Mittelzentrum aufgewertet.