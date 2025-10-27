Stellungnahme der Stadt ans Land Havelberg fordert klare Perspektive im Landesentwicklungsplan
Bürgermeister Mathias Bölt sieht Änderungsbedarf für die Rolle Havelbergs im Landesentwicklungsplan. Er kritisiert zum Beispiel Aussagen zur Nutzung von Windenergie.
27.10.2025, 18:45
Havelberg. - Wie sich die Kommunen im Land entwickeln sollen, steht aktuell zur Diskussion. Grundlage ist der zweite Entwurf der Landesentwicklungsplanung (LEP). Darin bekommt Havelberg zwar mit einem „Mittelbereich“ einen Sonderstatus zugesprochen. Doch das ist für Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) nicht genug. Andere Kommunen werden zum Mittelzentrum aufgewertet.