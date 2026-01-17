weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Lost Place im Harz Halberstädter Wahrzeichen droht Abriss: Das traurige Ende von historischem Stellwerk

Das historische Stellwerk in Halberstadt verfällt seit Jahren – doch nun will die Deutsche Bahn das über 100 Jahre alte Denkmal endgültig loswerden. So konkret sind die Abrisspläne.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 17.01.2026, 20:15
Das war's dann. Die Deutsche Bahn möchte das alte Reiterstellwerk in Halberstadt abreißen lassen, doch das Land Sachsen-Anhalt muss noch zustimmen. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Das Stellwerk an der Magdeburger Chaussee in Halberstadt hat schon bessere Tage gesehen. Was man vor zehn Jahren befürchtet hat, tritt nun ein: Das Industriedenkmal soll abgerissen werden. Dafür braucht die Eigentümerin DB InfraGo die Zustimmung der Landesregierung.