Das historische Stellwerk in Halberstadt verfällt seit Jahren – doch nun will die Deutsche Bahn das über 100 Jahre alte Denkmal endgültig loswerden. So konkret sind die Abrisspläne.

Das war's dann. Die Deutsche Bahn möchte das alte Reiterstellwerk in Halberstadt abreißen lassen, doch das Land Sachsen-Anhalt muss noch zustimmen.

Halberstadt. - Das Stellwerk an der Magdeburger Chaussee in Halberstadt hat schon bessere Tage gesehen. Was man vor zehn Jahren befürchtet hat, tritt nun ein: Das Industriedenkmal soll abgerissen werden. Dafür braucht die Eigentümerin DB InfraGo die Zustimmung der Landesregierung.