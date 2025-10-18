FFW-Fahrzeuge, die keiner fahren darf - davor warnt der Bürgermeister von Arneburg-Goldbeck und startet als Privatperson eine Petition für den Feuerwehrführerschein.

Bis 7,5 Tonnen - Bürgermeister aus dem Kreis Stendal fordert Feuerwehrführerschein für Sachsen-Anhalt

Das neue TSF-W der Feuerwehr Sandauerholz (Gemeinde Iden) im Landkreis Stendal ist zwei Jahre alt. Es wiegt schon ohne Ladung mehr, als man mit einem heutigen Pkw-Führerschein fahren darf.

Goldbeck. - Wie groß ist das Glück in den Verwaltungen und auf Seiten der Feuerwehren, wenn eine Finanzierung gelingt und ein neues Fahrzeug ins Gerätehaus rollt. Doch was nützt es, wenn es bald niemand mehr fahren darf? Diese Gefahr sieht René Schernikau (Die Linke), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, weil zwei Tendenzen zusammenkommen.