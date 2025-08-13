Tante Enso bei Halberstadt Neuer Dorfladen in Ströbeck: Was zum Eröffnungstermin bekannt ist
Einkaufen zu jeder Tages- und Nachtzeit - das ist in Tante-Enso-Läden möglich. Gleich vier Orte nahe Halberstadt wollen das ihren Bürgern ebenfalls ermöglichen. In Ströbeck soll der Markt entstehen. Wann wird man dort einkaufen können?
Aktualisiert: 13.08.2025, 10:36
Schachdorf Ströbeck. - Vier Orte, ein Ziel: ein Supermarkt in einem Dorf. Das Genossenschaftskonzept der Tante-Enso-Läden soll diesen Wunsch erfüllen. Um gemeinsam in einem der Orte einen Tante-Enso-Laden errichten zu können, haben sich Ströbeck, Aspenstedt, Athenstedt und Danstedt zusammengetan.