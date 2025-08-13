Tante Enso bei Halberstadt Neuer Dorfladen in Ströbeck: Was zum Eröffnungstermin bekannt ist

Einkaufen zu jeder Tages- und Nachtzeit - das ist in Tante-Enso-Läden möglich. Gleich vier Orte nahe Halberstadt wollen das ihren Bürgern ebenfalls ermöglichen. In Ströbeck soll der Markt entstehen. Wann wird man dort einkaufen können?