In dieser Woche ist Projektwoche an der Schlanstedter Grundschule Zwischen Huy und Bruch. Was die Kinder aus dem Huy dabei machen, und noch vieles mehr, zeigen sie beim anstehenden Tag der offenen Tür.

Schlanstedt. - Es wird geklebt, geschnitten, bemalt und mehr. Diese Woche stehen andere Dinge als normalerweise auf dem Stundenplan der Mädchen und Jungen an der Naturgrundschule Zwischen Huy und Bruch im Huy-Ort Schlanstedt.

Es ist Projektwoche für die Erst- bis Viertklässler. Passend zur Zeit dreht sich dabei alles um Weihnachten. Während sich die Klassen 1 bis 3 allgemein mit dem Thema beschäftigen, geht es in der vierten Klasse um Weihnachten in aller Welt. „Wir schauen, wie in anderen Ländern gefeiert wird“, erklärt Lehrerin und Schulleiterin Anika Schulze.

Projektwoche und Tag der offenen Tür an Schlanstedter Grundschule

„Die Kinder sollen dabei selbst recherchieren und frei mit den Tablets arbeiten. Das schult nicht zuletzt das selbstständige Arbeiten und die Medienkompetenz.“ Neben der theoretischen Arbeit entstehen aber auch praktische Dinge. „Wir basteln zum Beispiel eine Piñata aus Spanien oder die amerikanischen Christmas Cracker.“

Gebastelt wird auch in den anderen Klassen, in Klasse 2 beispielsweise entstehen Schalen, Teddys und kleine Häuser aus Gips. Zu sehen – und zu erwerben – sind diese Dinge am Freitag, 12. Dezember, ab 15 Uhr beim Tag der offenen Tür.

Programm und Verkaufsstände in Schlanstedter Grundschule

„Der Tag startet mit einem kleinen Weihnachts-Programm der Schüler um 15.15 Uhr“, sagt Schulsekretärin Ines Seerich. „Danach können wie immer die Räumlichkeiten besichtigt werden.“ Und eben jene während der Projektwoche entstandenen Kleinigkeiten erworben werden. Auch die Lehrer stehen für Fragen zur Verfügung. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen sowie Glühwein.

„Der Tag richtet sich sowohl an die aktuellen Schüler und ihre Familien als natürlich auch an die zukünftigen Interessierten“, lädt Schulleiterin Schulze ein. „Aber auch alle anderen sind herzlich willkommen.“