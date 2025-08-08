Warum feiert Ströbeck ausgerechnet 1030 Jahre? Das ungewöhnliche Jubiläum bringt ein buntes Programm und bis zu 800 Gäste zum großen Fest. Ab dem 9. August wird das Schachdorf zum Treffpunkt für Geschichts- und Schachfreunde.

Fünf Jahre zu spät? Schachdorf Ströbeck feiert 1030. Geburtstag – das steckt hinter dem besonderen Jubiläum

Jens Fuckert ist nicht der Chef des Organisationskomitees, aber dessen Sprecher.

Halberstadt. - Einen 1030. Geburtstag würde man nicht unbedingt als runden Geburtstag bezeichnen, wenn es um Ortschaften geht. Jens Fuckert aus dem Organisationskomitee erklärt, warum man ab dem 9. August dieses ungewöhnliche Jubiläum im Schachdorf Ströbeck feiert.