Die Süplinger Narren starten die Veranstaltungsreihe zur 56. Session: Geplant sind Prunksitzungen, Tanzgruppen und Büttenreden – und es gibt nur noch wenige Restkarten.

Die Jecken sind bald los: Süplinger Narrenbund steht in den Startlöchern

Der Süplinger Narrenbund startet am 10. Januar die Veranstaltungsreihe zu seiner 56. Session. Mit dabei sind auch die Gardetänzerinnen.

Süplingen - Mit einem dreifachen „Süplingen Helau“ starten die Jecken des Süplinger Narrenbundes am 10. Januar in ihre 56. Session. Damit bei den großen Auftritten vor Publikum jede Bewegung sitzt, haben die ersten Gruppen bereits im August angefangen zu proben, sagt Vereinspräsident Marcel Suckel.

Geplant sind bis Mitte Februar insgesamt sieben Veranstaltungen im Haus der Vereine – darunter Prunksitzungen, Kinderkarneval und Seniorenkarneval.

Büttenredner, Tanzgruppen und Turner treten in Süplingen auf

Insgesamt sechs Tanzgruppen präsentieren sich dem Publikum: Prinzengarde, Supernovas, Tanzraketen, Männerballett, Showtänzer und die „Crazies“. Zum umfangreichen Programm der Süplinger Narren gehören neben den Tanzeinlagen auch Büttenreden und die Turner mit einem Showact und einer Hitparade am Schluss. Zum Süplinger Narrenbund 1970 gehörten aktuell rund 100 Erwachsene und 50 Kinder, erklärt Marcel Suckel.

Nach der Generalprobe am Freitag (9. Januar) steht am Tag darauf die erste von fünf Prunksitzungen an. Wie Marcel Suckel erklärt, seien jedoch fast alle Veranstaltungen schon ausverkauft. Restkarten gebe es nur noch für die 4. Prunksitzung am 7. Februar sowie den Rentnerkarneval am 8. Februar.

Am Rosenmontag, 16. Februar, gehe es für die Süplinger Narren, wie bereits seit vielen Jahren, zum Karnevalsumzug nach Köthen. Der darauffolgende Aschermittwoch markiert dann das offizielle Ende der Karnevalszeit.

Süplinger Narrenbund veranstaltet Frauentagsparty

Eine weitere Veranstaltung richtet der Süplinger Narrenbund jedoch noch aus: Am 7. März steigt im Haus der Vereine ab 19 Uhr eine große Frauentagsparty. Die Tickets dafür gibt es im Vorverkauf am 11. Januar in der Zeit von 13 bis 15 Uhr ebenfalls im Haus der Vereine in Süplingen.