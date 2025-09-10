Die Eisenbahnfreunde waren geschockt, als Ende Juli klar wurde, dass es nichts wird mit den Sonderfahrten mit dem historischen Schnellzug SVT. Sechs Wochen später gibt es positive Signale von den Sanierern in Halberstadt.

SVT in Halberstadt: Testlauf entscheidet über die Zukunft der DDR-Schnellzug-Legende

Jörg Schramm freut sich schon auf den Tag, an dem der SVT erstmals das VIS-Gelände in Halberstadt verlassen wird.

Halberstadt. - Die Elektrik der Schnellzuglegende SVT hat den Sanierern bei der VIS in Halberstadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die Ladespannungsregler unzuverlässig gearbeitet haben, mussten alle Sonderfahrten für 2025 abgesagt werden. Doch nun gibt es einen Plan B.