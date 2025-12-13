Eil
Diebstahl im Harz Halberstadt: Der Osten ist geklaut
In Halberstadt wurden zum 30-jährigen Jubiläum der deutsche Wiedervereinigung drei Bäume gepflanzt - Symbole für Ost und West und das vereinte Deutschland. Jetzt ist ein Baum des Trios gestohlen worden.
Aktualisiert: 15.12.2025, 10:05
Halberstadt. - Entsetztes Kopfschütteln in Halberstadt: Der Osten ist weg. Einfach geklaut. Dabei machte die Kiefer, die im Trio mit Eiche und Buche den Osten Deutschlands symbolisierte, in letzter Zeit Hoffnung.