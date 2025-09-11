Gleich zwei Ausstellungen sind es, die am 12. September in Halberstadts Altstadt eröffnet werden. In den Räumen der Klaus und im Hof des einstigen Rabbinerseminars begegnet man Floralem und Schutzsymbolen.

Symbolträchtige Hände an den Mauern der Klaus in Halberstadt

Hili Noy befestigt für die Ausstellung "Hamsa" zahkreiche dieser schutzbringenden Handsymbole an der Mauer im Hof der Klaus in Halberstadts Rosenwinkel 18.

Halberstadt. - Hili Noy befestigt hier gerade ein weiteres Hamsa. Hunderte dieser Schutz symbolisierenden Hände zieren am Ende die Mauern im Hof der Klaus in Halberstadts Rosenwinkel 18. Damit alles fertig ist, wenn am Freitag, 12. September, um 16 Uhr hier gleich zwei Ausstellungen eröffnet werden.