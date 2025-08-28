Stillstand tut einem Unternehmen selten gut - stattdessen sollte man immer mal wieder etwas Neues wagen oder Anderes ausprobieren. Das machen jetzt auch die Betreiber des Traditionslokals Jagdhütte im Huy.

Conny Hesse (links) mit ihrer Mutter Melanie Buchholz im Biergarten der Jagdhütte.

Röderhof. - Montags ist traditioneller Schließtag in der Gastronomie. Wer nach dem Wochenende auswärts essen gehen möchte, steht oft vor verschlossenen Türen. Nicht so in Röderhof, wo die Jagdhütte am Teich neuerdings auch zum Wochenstart öffnet.