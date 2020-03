Nach dem Tötungsdelikt am 11. März 2020 in Halberstadt wird nach dem Abschluss der Spurensicherung die Leiche der toten Frau abtransportiert.

In Halberstadt hat die Polizei die Leiche einer Frau gefunden. Nun wurde der Tatverdächtige der Haftrichterin vorgeführt.

Halberstadt (vs) l Nachdem am 11. März die Leiche einer Frau in der Wohnung eines 18-Jährigen in Halberstadt gefunden wurde, wurde der junge Mann nun der Haftrichterin vorgeführt.

Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an und erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Obduktion des Leichnams erfolgt im Laufe des Donnerstages, ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Nach Volksstimme-Informationen soll der Halberstädter die Frau erschlagen haben.