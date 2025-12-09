Nach 19 Jahren am Holzmarkt endet in Halberstadt eine Ära. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schließt Inhaberin Cindy Lüttich ihren Laden „Die Blume im Rathaus“. Doch mit der Aufgabe folgt ein Neuanfang. Was die Floristin plant.

Umzug in Halberstadt: Warum ‚Die Blume im Rathaus‘ schließt und was der neue Blumenladen bietet

Das Geschäft „Die Blume“ hat eine neue Adresse. Kunden finden Cindy Lüttich (rechts) und ihre Kollegin Sophie Schulz nun in den neuen Räumlichkeiten am Breiten Weg in Halberstadt.

Halberstadt. - Noch arbeiten die Mitarbeiterinnen fleißig im Laden „Die Blume im Rathaus“ in Halberstadt. Sie gestalten und verkaufen Blumenarrangements wie Sträuße und Gestecke, beraten Kunden zu Pflanzen und Pflege. Aber nicht mehr lange. Nach 19 Jahren schließt Inhaberin Cindy Lüttich ihr Geschäft am Holzmarkt – mit einem weinenden und einem lachenden Auge.