Unmut in Eilenstedt - Reaktionen auf ein Interview

Das Interview mit Eilenstedts Ortsbürgermeister Michael Richter hat im Ort für Unmut und heftige Reaktionen verfasst. Was die Einwohner an ihm und seiner Darstellung kritisieren.

Eilenstedt - In Eilenstedt kocht die Volksseele: Der am 15. Januar in der Volksstimme publizierte Beitrag, in dem Eilenstedts Ortsbürgermeister Michael Richter (parteilos) analog zu seinen Amtskollegen im Gespräch Bilanz über seine bisherige Tätigkeit zog und einen Ausblick auf geplante Vorhaben gab, hat im Ort heftige Reaktionen und Diskussionen hervorgerufen.