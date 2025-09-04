Umstrittene Fahrzeugverkäufe Nach Untreue-Skandal im Vorharz: Gekündigte Rathaus-Mitarbeiter klagen gegen fristlose Entlassung
Die Untreue-Vorwürfe in der Verbandsgemeinde Vorharz sorgen weiter für Schlagzeilen. Zwei fristlos gekündigte Rathaus-Mitarbeiter wehren sich vor Gericht. Indes sind weitere pikante Details rund um die umstrittenen Fahrzeugverkäufe ans Licht gekommen.
Aktualisiert: 04.09.2025, 16:14
Wegeleben. - Jetzt ist es amtlich: Die beiden wegen Untreue-Verdachts fristlos gefeuerten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde-Verwaltung Vorharz in Wegeleben wollen diese Kündigung nicht klaglos hinnehmen.