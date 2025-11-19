Budenzauber öffnet am Donnerstag Das sind die neuen Highlights auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt
Am Donnerstag öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt seine Pforten. Was die Besucher in diesem Jahr an Neuerungen erwartet.
Aktualisiert: 19.11.2025, 16:11
Magdeburg. - Nach einigem Hin und Her im Vorfeld und einer Verschärfung des Sicherheitskonzeptes ist es am Donnerstag (20. November 2025) nun soweit: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet um 11 Uhr seine Pforten. Neben einem neuen Stellkonzept der Buden erwartet die Besucher eine ganze Reihe an Neuerungen - von einer neuen Glühweinsorte bis hin zu trendigen Waffeln.