weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Weihnachtsmarkt Magdeburg: Das sind die neuen Highlights

Budenzauber öffnet am Donnerstag Das sind die neuen Highlights auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Am Donnerstag öffnet der Magdeburger Weihnachtsmarkt seine Pforten. Was die Besucher in diesem Jahr an Neuerungen erwartet.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 19.11.2025, 16:11
Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg öffnet am Donnerstag (20. November 2025) seine Pforten. Die Händler haben ihre Buden bereits bestückt und warten auf Gäste.
Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg öffnet am Donnerstag (20. November 2025) seine Pforten. Die Händler haben ihre Buden bereits bestückt und warten auf Gäste. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Nach einigem Hin und Her im Vorfeld und einer Verschärfung des Sicherheitskonzeptes ist es am Donnerstag (20. November 2025) nun soweit: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet um 11 Uhr seine Pforten. Neben einem neuen Stellkonzept der Buden erwartet die Besucher eine ganze Reihe an Neuerungen - von einer neuen Glühweinsorte bis hin zu trendigen Waffeln.